Valtteri Bottas s'est montré le plus rapide des deux séances d'essais libres disputées au Mugello, dans le cadre du nouveau Grand Prix de Toscane. On ne sait pas si les tests que le Finlandais avait conduit avec Williams en 2012 lui ont servi à se mettre plus vite dans le rythme, mais il a conclu la journée avec le meilleur chrono - 1'16"989 - jamais établi sur ce circuit.

"On a trouvé une faiblesse à la Mercedes W11"

Grand Prix de Toscane Ickx: "Enzo Ferrari n'avait pas des liens étroits avec ses pilotes car le danger de mort était réel" IL Y A UN JOUR

"C'était fun, j'ai profité de chaque tour, a déclaré le Finlandais. Toute la première section avec les chicanes à haute vitesse et le second secteur sont sensationnels, et la voiture s'y comportait bien. J'ai eu un peu de sous-virage dans la première session et par endroits dans la seconde, mais ça allait mieux. Je pense qu'il y a encore de la marge sur le chrono, venant à la fois de la voiture et de moi. La piste est assurément l'une des plus physiques. Nous le verrons concrètement sur la distance d'une course, mais même aujourd'hui j'ai compris que ça serait éprouvant dimanche. Cette piste ne pardonnait rien, avec peu de marge d'erreur, ce qui est bien."

"Nous sommes un peu lents en ligne droite"

Quatrième le matin à 0"530, deuxième l'après-midi à 0"207, Lewis Hamilton aura encore besoin d'une journée pour prendre ses marques. "Cette piste est assez intense, si rapide et difficile, c'est une expérience sensationnelle. Je l'adore !, s'est exclamé le n°1 mondial. On n'a pas le temps de s'amuser et c'est l'une des plus éprouvantes où j'ai piloté. J'ai essayé d'attaquer à la limite, mais je pense qu'il y a plusieurs endroits où je peux progresser. Je suis bien dans le premier secteur mais j'ai vraiment de la marge dans les deuxième et troisième car Valtteri [Bottas] et Max [Verstappen] y étaient très rapides. Nous allons donc devoir opérer des changements d'ici samedi matin. Les pneus étaient assez performants et se comportaient bien mais ça va être difficile de les préserver dans les sections rapides, spécialement les virages 6, 7, 8 et 9."

Ce nouveau tracé au calendrier est aussi un exercice stimulant pour les ingénieurs, comme l'a confié Andrew Shovlin. "C'est génial que la F1 nous offre l'opportunité de rouler ici, cette piste est absolument unique, elle convient bien aux voitures modernes, a dit l'ingénieur en chef de l'écurie allemande. Notre matinée a été sans histoire, nous avons plutôt bien équilibré la voiture. Les essais libres 2 ont été interrompus au drapeau rouge, nos longs runs n'ont donc pas été aussi longs que souhaités. Cependant, les pneus tiennent mieux que prévu. Nous sommes un peu lents en ligne droite comparé à d'autres mais en termes de rythme et de dégradation, nous étions compétitifs. Il nous reste beaucoup à apprendre d'une nouvelle piste mais pour l'heure, c'est un solide début de week-end."

Grand Prix de Toscane Sorti en Q1, Gasly tombe de haut IL Y A 38 MINUTES