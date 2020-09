Valtteri Bottas serait-il plus affûté que Lewis Hamilton, ce week-end ? Après un meeting calamiteux à Monza, le Finlandais de Mercedes a signé le meilleur chrono des essais libres 2, vendredi au Mugello, en 1'16"989, un chrono qui correspond au nouveau record officieux de la piste et que Pirelli avait prédit cette semaine.

Avec ces trois-là, on est revenu aux affaires courantes sur le tracé rapide du nouveau Grand Prix de Toscane, qui donne la part belle aux qualités routières d'une machine. Leurs concurrents ont aussi constaté l'écart qu'ils sont capables de faire. Pourtant muni d'une Red Bull, Alexander Albon s'est classé quatrième à 0"982 et les Renault de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, respectivement cinquième et sixième à peu plus d'une seconde. Peu opportuniste à Monza la semaine dernière, l'écurie semble avoir repris sa marche interrompue au soir du Grand Prix de Belgique.