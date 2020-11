"On savait que ce serait un week-end difficile. J'étais était déçu en qualification, on a fait du mieux qu'on pouvait même en étant un peu en retrait. On a beaucoup appris, et c'est ce qu'on fait en tant qu'équipe. On ne se blâme pas, on travaille, on essaie toujours de s'améliorer, en communication, de faire des pas en avant. On ne fait pas toujours parfaitement bien. Il y a eu ce moment en début de course, en pneus neufs. Je n'ai pas pu dépasser Sebastian pendant un moment. J'ai même vu Albon filer. Là, je me suis dit 'Quelle course ça va être pour moi ?' J'ai gardé la tête baissée, j'ai trouvé de la ressource. Il y a eu un moment a repris de l'avance. Je ne comprenais pas. J'ai regardé mes température. Mes pneus étaient-ils trop chauds, trop froids ? Il y avait des zones un peu sèches, qui brûlaient un peu le pneu. J'ai réussi à améliorer mon pilotage pour retrouver du rythme. Seb s'est arrêté, et je savais que ce n'était pas le bon choix. Je suis resté en piste, mes pneus étaient de plus en plus lisses. Les pneus 'intermédiaires' n'aidaient pas mais c'était ce qu'il fallait quand même."