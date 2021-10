Charles Leclerc a eu la même idée que Lewis Hamilton, dimanche : faire les 58 tours du Grand Prix de Turquie avec un train de Pirelli "intermédiaire" pour réaliser le hold up de l'année. Ça n'a pas fonctionné, mais à la différence du Britannique et de Mercedes, le Monégasque et la Scuderia ont réalisé leur erreur un peu plus tôt et ont sagement convenu d'un pitstop pour reprendre des gommes vertes.

De ce pari osé et manqué il ressort un sentiment de frustration. "Charlot" a passé les deux-tiers du Grand Prix à la troisième place pour échouer à la quatrième place.

Grand Prix de Turquie Un fiasco signé Hamilton IL Y A 3 HEURES

"Dans l'ensemble, c'est positif, a commenté le natif de Monte-Carlo. Nous étions très très compétitifs, spécialement dans le premier relais et la voiture était bien. Nous sommes restés longtemps avec le premier set d'"intermédiaire" et une fois que le reste du plateau a stoppé, nous nous sommes retrouvés un peu plus rapides avec les gommes usées. Mais après seulement quelques tours, les autres pilotes ont commencé à nettoyer leur grainage (ndlr : sorte de pellicule sur le pneu) et ont trouvé beaucoup de performance. Nous avons alors su que nous devions rentrer."

"Nous étions en décalage avec les autres sur mon arrêt, plus tardif, nous n'avons donc jamais pu nous débarrasser du grainage pour remonter. C'est dommage car nous avons perdu un podium", a-t-il ajouté.

Ocon a coûté cher à Sainz

Moins bien classé - il a fini huitième, Carlos Sainz a été élu pour la première fois "pilote du jour" à sa grande surprise comme il l'a confié dans le tour d'honneur. Normal, l'Espagnol s'est élancé de la 20e et dernière place suite au remplacement de son V6 par un bloc en dehors du nombre de trois prévu pour la saison. Pointé dans le top 10 après seulement 13 tours, le pilote de la SF21 n°55 a néanmoins été sérieusement freiné dans sa progression en reprenant la piste après son arrêt au stand (37e tour) derrière Esteban Ocon (Alpine), qu'il avait doublé au 5e tour. Le Madrilène a eu beaucoup de mal à repasser le vainqueur du Grand Prix de Hongrie (au 46e tour), très performant avec ses "intermédiaires" du départ qu'il a gardé toute la course.

Parvenu à ses fins, Carlos Sainz avait presque établi le contact lorsque le drapeau à damier s'est abattu sur l'épreuve. "C'est l'une de mes meilleures courses, et probablement ma plus solide avec Ferrari !, a déclaré le fils du champion du monde 1990 et 1992 des rallyes. Le premier relais, dans ces conditions piégeuses, a été très intense et agréable. J'ai doublé à divers endroits en utilisant toutes sortes de trajectoires."

"C'est dommage d'avoir eu ce problème car le pitstop en lui-même a été rapide mais il va nous falloir étudier pourquoi relâcher la voiture a été si long, a-t-il regretté, à propos de son arrêt de 8"1 au 37e tour. Au lieu de ressortir derrière Ocon, j'aurais été plus près de Lando, et durant les dix derniers tours, j'étais l'un des plus rapides."

Victime de nombreuses sorties de piste ou accidents cette saison à cause de sa méconnaissance de la "rossa", il a rassuré sur le fait qu'il était bien sur la bonne voie. "Je commence à prendre beaucoup de plaisir avec la voiture car je la comprends de mieux en mieux", a-t-il dit.

Au championnat Pilotes, Charles Leclerc revient à 0,5 point de son coéquipier classé sixième (116,5 points contre 116) et Ferrari a repris 10 points à McLaren, troisième du championnat du monde Constructeurs avec 240 unités contre 232,5 à la Scuderia.

