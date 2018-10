Romain Grosjean (Haas) perd un point sur sa super licence mais évite le grand prix de suspension

Un Grand Prix à oublier pour Romain Grosjean. Parti huitième, le pilote Haas a vite déchanté. Au premier tour, alors qu'il suivait Esteban Ocon et Charles Leclerc, il a touché la monoplace du Monégasque. Direction assistée abîmée et abandon cruel pour le Français. "Je freine plus tôt que les deux devant moi (Ocon et Leclerc), je me retrouve dans leur air sale et je n'arrive pas à éviter la voiture. Je sui