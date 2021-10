Leader du championnat du monde après la 16e manche du championnat du monde 2021 avec six points d'avance sur Lewis Hamilton (Mercedes), auteur du plus grand nombre victoires (7 contre 5 à LH) et de meilleur tour en qualification (6 contre 5) hors courses sprints, Max Verstappen (Red Bull) domine pour l'heure la saison 2021 dans les chiffres.

De peu quand même par rapport au Britannique, à part une statistique stupéfiante qui dépasse le rapport de forces entre l'as de Milton Keynes et le septuple champion du monde. Au bilan des tours passés en tête sur les 16 Grands Prix disputés cette saison, le Batave apparaît tout simplement sans rival, si ce n'est le reste du peloton tout entier... En effet, MV33 a parcouru 469 tours (sur 934) en tant que leader contre 465 pour le total des autres pilotes qui ont mené au moins un tour cette année.

Dans le détail, le Batave pèse plus que neuf de ses confrères parce qu'il a écrasé les courses comme personne. Il a été le seul à mener sans partager cette saison, par trois fois : Monaco, Spielberg 1 et 2 ; sans compter la mascarade du tout unique couru à Spa-Francorchamps. Et en ajoutant qu'il a passé 61 tours sur 63 possibles en tête à Imola, et 64 sur 72 possibles à Zandvoort. Bref, ses succès sont souvent marqués par des dominations.

Cependant, on peut souligner que, si le pilote de la RB16B n°33 a été beaucoup moins vu en tête que les années passées, Lewis Hamilton a mené 11 courses contre 10 au Néerlandais. Un paradoxe qui s'explique facilement : l'Anglais a mené à cinq reprises sur une poignée de tours : deux à Imola et à Monza et trois à Silverstone, Budapest et Sotchi. Pour seulement deux victoires.

Autre enseignement qui montre que cette saison tourne autour de Max Verstappen et Lewis Hamilton, le troisième pilote le plus pointé à l'avant-poste est Daniel Ricciardo (McLaren) avec 78 tours (48 à Monza et 30 à Sotchi) soit deux de plus que Valtteri Bottas (Mercedes).

