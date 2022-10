Plus rien n’arrête Max Verstappen. Sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière il y a deux semaines à Suzuka, le Néerlandais a remporté ce dimanche soir le Grand Prix des États-Unis, 19e manche de la saison 2022 de Formule 1. Parvenu à effacer le handicap d’un deuxième arrêt au stand catastrophique (11,1 secondes), MV1 a décroché sa 13e victoire de la saison devant la Mercedes de Lewis Hamilton et la Ferrari de Charles Leclerc, offrant par la même occasion le titre constructeurs à son écurie Red Bull.

Son sacre de Suzuka l’avait déjà propulsé dans une nouvelle dimension. Mais c’est à croire que Max Verstappen n’en a pas fini de s’élever en cette folle saison 2022. Battu d’un souffle par les deux Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc samedi en qualifications, le Néerlandais a remis les pendules à l’heure lors d’un Grand Prix des États-Unis qu’il a une fois de plus sublimé de toute sa classe. Passé en tête dès l’extinction des feux , le pilote Red Bull a déroulé sa partition avec la maîtrise qui est la sienne, se permettant même d’effacer au prix d’un finish de toute beauté l’énorme bourde de ses mécaniciens lors de son second passage par les stands.