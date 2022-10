Un juste retour des choses. Il y a quelques jours, Fernando Alonso (Alpine) avait connu la désillusion de se voir retirer ses points obtenus grâce à sa 7e place lors du Grand Prix des Etats-Unis. L'Espagnol avait alors été sanctionné pour avoir conduit avec une "voiture dangereuse" et rétrogradé à la 15e place après avoir été sanctionné de 30 secondes de pénalité. Mais vendredi, les commissaires ont rectifié leur décision en rendant finalement au pilote espagnol sa 7e place ainsi que les points qui vont avec au championnat.

Devant la sanction dont a écopé leur pilote, l'écurie Alpine avait déposé un recours auprès des commissaires de la FIA, mais celui-ci avait été jugé hors délais. Cependant, après la tenur d'une seconde réunion, les commissaires ont finalement accepté la réclamation de l'écurie française. Alpine a alors prouvé que Haas, dépositaire de la première réclamation contre Alonso, avait opéré hors-délais. La réclamation de l'écurie américaine n'aurait donc pas dû être recevable.

"Le BWT Alpine F1 Team remercie les commissaires de la FIA de s'être réunis et d'être parvenus à une conclusion positive sur la question de la voiture n ° 14 lors du Grand Prix des États-Unis du week-end dernier. L'équipe se félicite de la décision prise par les commissaires susmentionnés, par laquelle Fernando Alonso's La voiture n°14 réintègre sa septième place et ses six points en course", a déclaré Alpine sur son compte Twitter.

Fernando Alonso a donc récupéré ses points et sa très belle 7e place. En revanche, les commissaires recommandent désormais la mise en place d'un protocole pour contrôler les problèmes liés à des voitures abîmées durant la course et continuant à rouler, comme ce fut le cas pour l'Espagnol.

