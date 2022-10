Fernando Alonso repartira finalement les valises vides des États-Unis. Après avoir enregistré une belle septième place à Austin, dimanche , le pilote espagnol a finalement été pénalisé de 30 secondes et glisse ainsi à la 15e place. Les commissaires ont en effet donné raison à Haas, qui a déposé une protestation après la course jugeant que sa monoplace était dans un état dangereux après son contact avec Lance Stroll (Aston Martin).

Ad

Remontée, Alpine a rapidement contre-attaqué en annonçant un possible recours. "La FIA a le droit de brandir un drapeau noir et orange pendant la course si elle considère qu'une voiture n'est plus dans un état de sécurité suffisant, et dans ce cas, elle a décidé de ne pas le faire", a expliqué l'écurie française, jugeant que la contestation de Haas était également "hors délais". "Une voiture doit être dans un état sécurisé tout au long de la course. La monoplace 14 (celle d'Alonso) ne l'était pas. L'équipe Alpine en est responsable", communiquaiy la FIA un peu plus tôt.

Grand Prix des Etats-Unis Bonus-malus : C'est bon de revoir Verstappen et Hamilton lutter pour la victoire ! IL Y A 5 HEURES

Avec cette pénalité pour le champion du monde (2005, 2006), Sebastian Vettel (Aston Martin, 7e), Yuki Tsunoda (AlphaTauri, 8e), Kevin Magnussen (Haas, 9e) et Esteban Ocon (Alpine, 10e) en profitent pour remonter au classement final.

Grand Prix des Etats-Unis Hamilton : "C'est douloureux de perdre cette victoire" IL Y A 7 HEURES