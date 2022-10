C'est l'image forte de ce Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique. Alors que la course venait de reprendre au 22e tour, suite à l'abandon de Valtteri Bottas (Alfa Romeo), la dix-neuvième épreuve de la saison a été interrompue une seconde fois dimanche, par un crash spectaculaire, sur le circuit d'Austin.

Blotti dans l'aileron de l'Aston Martin de Lance Stroll à l'attaque de la plus longue ligne droite, situé entre les virages 11 et 12, Fernando Alonso a heurté la roue arrière de la machine anglaise, qui venait de se décaler vers la gauche. Et en une fraction de secondes, le redoutable effet d'engrenage des roues a fait le reste et l'Alpine s'est cabrée dans cet endroit le plus rapide du circuit.

Heureusement, l'A522 de l'Espagnol ne s'est pas déstabilisée et a pu se reposer sur ses quatre roues après une séquence aérienne qui a du apparaître interminable au double champion du monde, pilote Aston Martin en 2023.

Par chance, Pierre Gasly (AlphaTauri), situé juste derrière eux, a pu traverser la scène de l'accident sans heurter de débris. En revanche, un autre accident a été évité de justesse lorsque Mick Schumacher (Haas) a surgi. L'Allemand a failli se faire percuter par Esteban Ocon (Alpine), qui l'a frôlé en passant en bord de piste à sa droite.

