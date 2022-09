Grand Prix des Pays-Bas

Ce diable orange de Max Verstappen sait aussi remonter aux essais ! Parti 10e en Hongrie et 14e en Belgique pour sortir vainqueur des deux derniers Grand Prix, le Néerlandais est aussi revenu de presque nulle part en 24 heures, à Zandvoort. Sur le circuit de son Grand Prix national, le champion du monde avait passé une très mauvaise journée vendredi.

Stoppé en piste par un bris de boîte de vitesse dès son 7e tour lors du premier entraînement, incapable de trouver l’équilibre sur sa Red Bull, faute de temps suffisant pour la régler, il avait accumulé beaucoup de retard, et ne l’avait que partiellement rattrapé lors des derniers essais libres, samedi sur les bords de la mer du Nord. Mais c’est pour cela qu’il est en Formule 1, pour relever ce genre de challenge.

D’ordinaire, il s’y attèle avec détermination, mais là, il ne pouvait pas décevoir l’armée orange venant colorer les tribunes en monochrome. Au terme de la séance de qualification la plus indécise de la saison – les six pilotes de Red Bull, Ferrari et Mercedes étaient en lice pour la pole position - "Super Max" a terminé le travail en arrachant un 1’10"342, soit 0"021 de mieux que son rival Charles Leclerc (Ferrari). Et pour ne rien gâter, il a réalisé sa 17e pole position en carrière avec l’écart le plus faible de la saison, et bénéficié d'un coup de pouce involontaire de son coéquipier, Sergio Pérez, dont le tête-à-queue a déclenché un drapeau jaune qui a immédiatement mis fin aux débats. Cependant, à cet instant aucun autre pilote lancé n'avait l'air menaçant.

