Grand Prix des Pays-Bas

Le seul couac de cette 15e séance de qualification de la saison a été le jet de fumigène d'un spectateur en pleine piste. L'irresponsable prestement exfiltré du circuit, Max Verstappen a comblé l'Orange army en arrachant la pole position à Charles Leclerc (Ferrari) dans son dernier tour en Q3, pour 0"021, l'écart le plus faible de ce championnat du monde 2022, et la deuxième marge la plus petite pour le Néerlandais depuis sa première position de pointe, en 2019 en Hongrie (0"018).

"Super Max" fait vivre le rêve orange, il soigne son public - qui le lui rend bien à coups de t-shirts et de casquettes - et il a tenu à le saluer en brandissant son casque aux couleurs de son père Jos, dans la clameur qu'il lui avait réservée au bout de son tour décisif.

Tout n'a pourtant pas été simple. Le champion du monde en titre revient de loin après des essais laborieux, marqué par un bris de transmission - tabou dans son équipe - lors de la première séance d'essais libres, et un mal fou à équilibrer sa RB18 dans la seconde, vendredi. Encore en retard de 0"161 sur son adversaire Monégasque à deux heures du début de la qualification, il a forcé la décision avec le soupçon de baraka qui l'accompagne depuis un petit moment.

"C'est simplement très idiot"

"C'est incroyable, surtout après hier, a-t-il réagi. Nous avons eu une journée difficile, nous avons donc travaillé toute la nuit avec l'équipe pour redresser la situation, et aujourd'hui nous avons de nouveau une voiture rapide. C'était vraiment serré. Un tour de qualification ici est un truc dingue. Nous avons changé beaucoup de choses. Vendredi, c'était un peu précipité en essais libres 2 pour tout arranger sur la voiture, mais aujourd'hui, elle était agréable à conduire."

Habitué à louer l'enthousiasme de ses fans, il a désapprouvé le comportement de son fan présumé qui a envoyé le fumigène orange. "Ne faites pas ça, ce n'est bon pour personne, a-t-il lâché à l'adresse de la foule. On jette ça et on ne voit plus rien. La session a été stoppée car c'est dangereux d'avoir des trucs comme ça sur la piste." "C'est simplement très idiot, a-t-il ajouté plus tard à The Race. Tenir des fumigènes, c'est bien, mais il y a une limite. En jeter un sur la piste est tout simplement stupide."

Monsieur Plus

On connaît l'équipe Red Bull, il lui en faut plus pour gâcher son plaisir. Et spécialement les circonstances de ce redressement spectaculaire opéré par le garage et son pilote star. "Ce qui m'a impressionné, c'est son tour en Q2 en pneus usés, a déclaré Christian Horner à Sky Sports. Cela a sauvé un train de pneus pour la course. Cette année, l'intensité n'est pas tout à fait la même que celle que nous avons eue l'an dernier. Avec ce titre et ce n°1 sur la voiture, on peut voir que ça l'a libéré d'une certaine pression. Il prend de l'expérience et il évolue."

Mais ce que le directeur d'équipe a plus apprécié, c'est l'énergie que Max Verstappen a investie pour infléchir le cours des événements. "Il a été derrière l'équipe jusque tard dans la nuit pour éplucher les data à Milton Keynes (base de l'écurie) et sur le simulateur. Tout est question de travail d'équipe. Se rétablir et signer la pole position est au-delà de ce que nous espérions."

Marko mécontent de Pérez

En revanche, le second pilote, Sergio Pérez, n'a pas reçu les félicitations de son staff. "Il a commis une erreur dans son dernier tour, que Max a réussi. Là était la différence aujourd'hui", a commenté Chris Horner, à propos du Mexicain, décevant cinquième à cause d'un tête-à-queue qui a abrégé la Q3 au drapeau jaune.

En difficulté depuis le Grand Prix de France, "Checo" n'a pas cherché d'excuses et a pris note du mécontentement de Helmut Marko. "Max a appris à conduire vite et à économiser le matériel, a rappelé le conseiller de l'écurie autrichienne. Il doit être plus rapide le vendredi, mais nous pensons pouvoir nous battre avec lui pour la deuxième place du championnat." Un minimum vu le potentiel de la Red Bull RB18.

