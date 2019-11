Les courses se suivent et se ressemblent pour Romain Grosjean. Dimanche, à Sao Paulo, le Français n'a encore récolté aucun point avec sa 13e place à l'arrivée. Un scénario qui se répète depuis... Hockenheim. C'était le 28 juillet dernier. Une éternité. Dépité, le pilote de l'écurie Haas a évoqué "une année de m****" après une course qui a vu Pierre Gasly, son compatriote, monter sur la deuxième marche du podium.

"Un podium ? Avec mon char à voile..."

"J'essaie vraiment de ne pas dire de gros mots, mais vraiment, quelle année de m..., a-t-il expliqué à Canal +. Honnêtement, il y a tout qui va mal. Je fais la course de ma vie, honnêtement j'étais comme ça du début à la fin, je n'arrivais même plus à respirer dans la voiture, à fond, à fond, à fond. On a fait des miracles aujourd'hui, avec les températures de piste, pour se maintenir là où on était."

"Après, quand on n'a pas de chance (...) On prend un satané "safety car" au moment où il ne faut pas et au moment du "restart", Sainz qui me pousse dans l'herbe comme un sale. C'est une année de misère", a ajouté le Français, qui n'a visiblement jamais cru à un possible podium malgré ce Grand Prix complètement fou. "Avec mon char à voile, difficile (sourire)...", a-t-il répondu avec ironie. Vivement 2020.