Mercedes a remporté grâce à Lewis Hamilton dimanche à Montréal sa neuvième victoire consécutive en championnat du monde, préservant son invincibilité en 2019. Une victoire controversée car acquise une fois appliquée une pénalité de cinq à Sebastian Vettel (Ferrari), revenu dangereusement en piste après une sortie au 48e des 70 tours. Depuis le départ, Lewis Hamilton suivait l'Allemand sans espoir de le dépasser. Et le seul arrêt au stand de cette course n'y avait rien changé.

" On est en train de nous voler une victoire "

Enervé - "On est en train de nous voler une victoire" - à l'annonce de cette sanction décidée par les commissaires du Grand Prix du Canada, conseillés par l'ancien pilote Emanuele Pirro, multiple vainqueur des 24 Heures du Mans, Vettel a encore pesté à l'arrivée. Parti dans le paddock, il est ensuite revenu dans le parc fermé par le garage Mercedes pour ôter le panneau protocolaire P1 devant la Flèche d'argent n°44 pour placer le P2 réservé à sa SF90. Dans la cool room, les deux hommes ont échangé des propos respectueux et l'Anglais a peut-être le mieux résumé la situation - sous les sifflets du public - en expliquant que ce n'est pas lui qui avait pris la décision.

Qualifié troisième, Charles Leclerc (Ferrari) a complété le podium et Valtteri Bottas (Mercedes), quatrième, est repassé au stand en fin de course pour décrocher le point du meilleur tour en course.

Plus d'informations à suivre...