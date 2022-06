Grand Prix du Canada

Daniel Ricciardo est en ballottage très défavorable chez McLaren et cet été dira dans quelle mesure Zak Brown, son directeur, pourra mettre fin à une collaboration décevante. D'ici là, Oscar Piastri aura probablement supplanté le natif de Perth dans l'actualité des transferts pour la saison 2023. Et redonné à l'Australie une raison de croire qu'elle tient un nouveau phénomène.

En effet, la rumeur se fait de plus en plus insistante dans le paddock quant à la promotion en Grand Prix du prodige de 21 ans, champion d'Eurocup de Formula Renault en 2019, champion de FIA Formule 3 en 2020 et champion de Formule 2 en 2021. Ce dernier pourrait être annoncé comme l'un des titulaires de Williams l'an prochain juste avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, disputé le 3 juillet à Silverstone.

"Ferrari a fait une voiture de qualification et Red Bull a fait une voiture de course"

Sous contrat avec Alpine mais sans volant cette saison car le règlement de la Formule 2 interdit à un champion de redoubler, le pilote de Melbourne aurait trouvé un point chez chute au sein de l'équipe de Grove à l'aide de l'écurie française et son manager personnel, Mark Webber. Parce que les Bleus afficheraient d'ores et déjà complet pour 2023 avec Esteban Ocon, qui a même signé jusqu'en 2024, et Fernando Alonso, sixième à Monaco et Bakou.

Alonso "très important pour El Plan"

Pourquoi faire patienter un espoir de 21 ans, promis au plus grand avenir, alors que "Nando" passera le cap des 41 ans le 29 juillet ? "L'heure du changement viendra. Fernando est une légende, nous ne pouvons pas l'écarter comme s'il était un simple employé d'Alpine, il faut qu'il le veuille aussi, a récemment déclaré Luca de Meo, le PDG d'Alpine, au quotidien sportif espagnol Marca, dans des propos repris par Motorsport.com. Et de louer l'apport de l'Espagnol, "très important pour El Plan", le programme de 100 courses qui doit mener Alpine au titre, et le "très haut niveau d'exigence" du champion du monde 2005 et 2006, "qui aide l'écurie à se développer."

Concrètement, Oscar Piastri pourrait même être envoyé en formation deux saisons chez Williams, avant de remplacer Fernando Alonso à Enstone. Et on sait qu'une telle option n'a pas trop mal réussi par le passé à Nico Rosberg, titulaire chez Williams pendant quatre saisons avant de passer chez Mercedes avec un titre à la clé, tout comme George Russell, mis en couveuse pendant trois ans par Toto Wolff avant de filer chez Mercedes.

Latifi sait son baquet menacé

En parlant d'ailleurs de lui, le manager autrichien ne serait pas étranger non plus à ce qui se tramerait en coulisses entre Williams et Alpine. Le patron de Mercedes Motorsport s'était plaint récemment du manque de rentabilité de la location de son groupe propulseur (chez McLaren, Aston martin et Williams), et de son projet de se débarrasser d'une de ses équipes clientes. Une raison qui en cacherait une autre ? C'est vrai, Toto Wolff n'a jamais digéré le recrutement d'Alexander Albon - un pilote Red Bull - par Williams à la place de son pilote Nyck de Vries, et ce n'est donc peut-être pas un hasard si Williams s'apprêterait à passer à la motorisation Renault dès 2023…

Mais dans tout ça, Oscar Piastri remplacerait qui chez Williams ? Alexander Albon ou Nicholas Latifi ? Si l'on s'en tient aux résultats, le choix est évident : le Thaïlandais a décroché trois points (un à Melbourne, deux à Miami) et le Canadien a souvent fait l'actualité dans la rubrique "accident", ce qui finit par coûter cher à l'heure des budgets capés. Alexander Albon pourrait évidemment se voir offrir une seconde chance chez AlphaTauri où cas où Pierre Gasly remplacerait Daniel Ricciardo tombé en disgrâce chez McLaren, mais on n'en est pas là.

En attendant d'y voir plus clair, c'est bien le baquet de Nicholas Latifi qui est menacé, et c'est même le principal visé qui le dit. "J'ai vraiment besoin d'améliorer mes performances, a reconnu le natif de Toronto, lors d'un entretien donné au Journal de Montréal, mercredi. Je mentirais si je vous disais que ma place dans l'équipe est sûre. Je suis au courant que ma situation doit changer." Mais ça ne dépend déjà peut-être plus de lui.

