Max Verstappen (Red Bull) a débuté ce nouveau week-end comme il a terminé le précédent : en haut de la fiche. Ce vendredi sur le circuit Gilles-Villeneuve qui n'avait plus accueilli la F1 depuis trois ans, le Néerlandais a établi le temps de référence de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Canada. Avec, déjà, une petite marge sur la Ferrari de Carlos Sainz (Ferrari) et, plus inhabituel, sur l'Alpine de Fernando Alonso (Alpine).

Le champion du monde, qui s'est pourtant plaint de petites coupures de batterie en bout de ligne droite, a bouclé son meilleur tour en 1'15"158, soit 0"246 de mieux que son premier poursuivant espagnol, par ailleurs passé tout près d'ôter la vie à une marmotte venue s'aventurer en piste.

Alonso, lui, a profité de l'excellente vitesse de pointe de l'Alpine pour ne concéder que 0"373 en pneus "medium". Red Bull, qui a vraisemblablement choisi de rouler avec une monoplace peu chargée en aéro, a également placé Sergio Pérez devant Charles Leclerc, seulement cinquième à une demi-seconde de son rival (0"508).

Pour l'heure, le Monégasque n'a pas utilisé de nouveau turbo malgré sa casse moteur à Bakou, ce qui lui permet d'éviter une pénalité de 10 places sur la grille. Derrière ce Top 5, on retrouve l'habituel "meilleur des autres" George Russell, une nouvelle fois devant Lewis Hamilton, alors que le local Lance Stroll (Aston Martin) s'est intercalé entre les deux Flèches d'argent.

Son coéquipier Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo ont fermé le Top 10, devant Pierre Gasly (Alpha Tauri), repoussé à plus d'une seconde. Esteban Ocon (Alpine) ne s'est classé que 15e après un début de séance perturbé par un sac plastique qui a causé la surchauffe de ses freins à l'avant-droit.

