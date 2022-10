Lorsqu'il est sorti en pneus "pluie", à la 27e minutes des essais libres 2, vendredi à Suzuka, Lewis Hamilton s'est emparé le meilleur temps. Et lorsqu'il a passé les "intermédiaire", sept minutes plus tard, il a surpassé le chrono de référence de son coéquipier, George Russell. En un mot, le septuple champion du monde a été performant dès son premier tour lancé grâce à une montée en température de ses gommes maîtrisée. Un facteur déterminant sur une piste mouillée, et très prometteur pour dimanche, que les prévisionnistes continuent d'annoncer comme un jour pluvieux après une éclaircie, samedi.

Si Lewis Hamilton s'est finalement incliné face à son collègue de travail pour le meilleur temps final - ça s'est joué à 0"235 - il a de quoi espérer prolonger l'invincibilité des Flèche d'argent au Japon datant de 2014. Et accessoirement enlever sa première victoire de 2022, et sa 104e du nom, dimanche.

Des enseignements pour la W14 de 2023

"C'est positif car nous avons pu changer de pneus en essais libres 2 et nous n'avions pas l'air lents. C'est bon ça !, a-t-il réagi. Nous pensons que ça sera sec samedi, je pense donc que nous nous battrons pour une place dans les six premiers. J'espère même mieux mais je n'en sais rien en fait." Néanmoins, il a tenu à tempéré les ardeurs, cette première journée n'engageant pas la suite selon lui. "Ça ne sera probablement pas représentatif pour ce week-end, mais se sont vraiment bons enseignements pour le futur", a-t-il dit. Une référence aux derniers travaux de Mercedes. A l'usine de Brackley, les ingénieurs ont compris récemment à quel stade du design de la W13 ils avaient pris une mauvaise direction et donc quoi rectifier sur le dessin de la W14 de 2023.

Prêt à en reprendre pour cinq ans dans le paddock - une confidence rapportée par son patron Toto Wolff - et même renouveler très bientôt son contrat expirant à la fin de l'année, Lewis Hamilton avait confié ses doutes en amont de ce 18e rendez-vous de la saison quant à la capacité des Gris à rivaliser avec les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez lors des cinq dernières manches 2022. "En termes de performance, les prochaines courses, Abou Dabi ne nous conviendra pas vraiment, au Brésil ça devra aller, mais les Red Bull sont si rapides en lignes droites, avait-il dit à Canal+. Je pense que les prochaines courses seront très compliquées. J'espère que la voiture me surprendra et fonctionnera bien ici mais je vois les Red Bull très rapides ici. Elles ont un très bon équilibre."

Russell regarde le haut du top 6

Vendredi, George Russell a apporté plus encore la preuve que Mercedes était prêt à se battre et saisir les moindres opportunité. Singapour était "la meilleure chance de gagner", selon Lewis Hamilton, mais l'ex-pilote de Williams est lui aussi capable de faire un coup d'éclat, dimanche, sur la pluie est de la partie.

"Les conditions humides n'étaient probablement pas représentatives du reste du week-end, mais c'était une bonne occasion d'apprendre pour l'avenir, a-t-il déclaré. C'est important de comprendre des choses comme le passage des pneus 'pluie' aux 'intermédiaire', et même si cela ne rapporte rien ce week-end, ça le fera à l'avenir. Je ne sais pas à quoi m'attendre samedi sur le sec - nous nous battrons pour la meilleure des six premières positions (ndlr : avec les Red Bull et Ferrari), et j'espère que nous aurons une chance de faire mieux que cela." Andrew Shovlin, l'ingénieur d'exploitation en chef, a rappelé que les temps des W13 avaient été signé en pneus "intermédiaire" neufs, un avantage par rapport à ceux qui avait établi leurs chronos en gommes usées.

