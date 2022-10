Cette séance d'essais a été un peu inhabituelle dans son déroulement et son résultat. Vendredi après-midi à Suzuka, les essais libres 2 du Grand Prix du Japon ont duré 90 minutes au lieu des 60 réglementaires. Pirelli avait programmé une demi-heure de test pour toutes les équipes afin d'évaluer les pneus slicks pour 2023. La piste encore détrempée n'a pas permis de les conduire mais le programme est resté le même.

Ad

Et puis, on n'avait pas vu cette saison les Mercedes à la parade, aux deux premières places d'une session d'essais libres. Les pilotes de l'écurie allemande ont réparé cet oubli en dominant la session avec George Russell, auteur du meilleur tour en 1'41"935 en pneus "intermédiaire", et Lewis Hamilton, deuxième à 0"235.

Grand Prix du Japon Libres 1 : Alonso surnage, Schumacher se crashe IL Y A 4 HEURES

Sur une piste toujours aussi piégeuse de par ses nombreux virages et à peine plus rapide que lors du premier entraînement (meilleur temps en 1'42"248), les Britanniques peuvent avoir la satisfaction d'avoir battu Max Verstappen sur sa Red Bull, de 0"851, et se montrer optimistes quant à la suite. En effet, ces conditions pluvieuses sont peut-être celles qui leur permettront de viser une première victoire pour la firme à l'Etoile cette année car de nouvelles averses se profilent dimanche, après une journée d'accalmie.

En retrait pour l'heure, le Néerlandais, en lice pour un deuxième titre dimanche, a devancé de 0"048 son coéquipier Sergio Pérez, et le peu d'aisance que le Mexicain a montré dans sa carrière sur piste détrempée suffit à suggérer qu'il en a encore sous la pédale. Mais pour cela, il faudra qu'il soultionne le problème de surchauffe de ses gommes apparu dans les tours rapides.

Verstappen titré au Japon ? Les différents cas de figure

Leclerc pas au mieux

Fait intéressant, Kevin Magnussen est revenu à la charge lors de cette séance, en signant à nouveau le cinquième temps, à 1"252, devant Carlos Sainz (Ferrari), auteur du deuxième tour le plus rapide en essais libres 1. "K-Mag" a en tout cas montré le potentiel de la Haas en l'absence de son coéquipier Mick Schumacher, au chômage technique suite aux dégâts de son accident à la fin des essais libres 1.

Dans cette droite ligne, Fernando Alonso (Alpine) a montré qu'il faudrait compter sur lui dans ces conditions. Etonnant deuxième en qualification à Montréal sur piste mouillée, le recordman espagnol des participations en Grands Prix (350) a réussi le septième chrono, devant Valtteri Bottas (Alfa Romeo), son coéquipier Esteban Ocon et Guanyu Zhou (Alfa Romeo), dernier membre du Top 10.

Néanmoins, il manque un protagoniste important dans cette liste, puisque Charles Leclerc (Ferrari) s'est contenté du 11e temps. Troisième de la première session, le n°2 mondial monégasque a tiré tout droit à l'épingle de virage n°11, comme Sergio Pérez, l'autre pilote qui peut empêcher Max Verstappen d'être champion dimanche.

Grand Prix du Japon Gasly chez Alpine, annonce ce samedi ? "Tout le monde a compris…" IL Y A 19 HEURES