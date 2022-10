Les prévisionnistes météo avaient vu juste. La pluie a noyé le circuit de Suzuka, vendredi, pour le retour de la Formule 1 au Japon après deux années de pause forcée dues à la pandémie de Covid. Sur une piste détrempée, Fernando Alonso (Alpine) a bouclé son sept tours, dont le plus rapide en 1'42"248 est resté la référence.

Ad

Grand Prix du Japon Gasly chez Alpine, annonce ce samedi ? "Tout le monde a compris…" IL Y A 16 HEURES

Face à la perspective de retrouver ces mêmes conditions, qui ont été particulièrement difficiles dans les vingt derniers minutes de roulages, les pilotes ont effectué plusieurs sorties pour évaluer le niveau de grip. Le plus assidu a ainsi été le Chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo), auteur du 11e temps à 2"181.

Face à la perspective de retrouver ces mêmes conditions, qui ont été particulièrement difficiles dans les vingt derniers minutes de roulages, les pilotes ont effectué plusieurs sorties pour évaluer le niveau de grip. Le plus assidu a ainsi été Guanyu Zhou (Alfa Romeo), auteur du 11e temps à 2"181. Le Chinois a bouclé 14 tours, soit une de plus que le local Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et deux de plus que Carlos Sainz (Ferrari) et Kevin Magnussen (Haas), auteurs des deuxième et cinquième temps, à respectivement 0"315 et 1"010.

Plus d'infos à suivre...

Grand Prix du Japon Suzuka, un écrin de rêve pour la consécration de Verstappen HIER À 22:08