C'est désormais une certitude, Red Bull a la voiture la mieux configurée pour l'Autodrome Hermanos Rodriguez . Samedi, les essais libres 3 ont mis en lumière tout ce qui sépare la machine autrichienne de sa rivale allemande de Mercedes avant la séance de qualification du Grand Prix de la Ville de Mexico, qui risque de tourner à la formalité.

Ad

A mi-séance, les deux pilotes de l'équipe dirigée par Christian Horner se sont échangé le meilleur temps, finalement revenu, sous les acclamations de la foule, au héros local Sergio Pérez. Retourné en piste dans les cinq dernières minutes pour une dernière charge, "Checo" a roulé en 1'17"027, soit 0"193 plus vite que son leader, le n°1 mondial Max Verstappen.

Grand Prix du Mexique Norris veut parler de santé mentale pour "aider" d'autres victimes IL Y A 9 HEURES

Le Mexicain a au moins eu là ce petit moment de gloire qu'il n'est pas sûr d'obtenir le reste du week-end. Christian Horner a été clair devant micro et caméra : il doit continuer de rouler pour le Néerlandais comme il l'a si bien fait lors des deux dernières épreuves, et se tenir prêt à donner sa placer si jamais il le devance en course.

Buemi explique pourquoi Red Bull doit avoir un avantage sur Mercedes sur les hauteurs de Mexico

Red Bull s'est remis en question jusqu'au dernier moment

Oui, les Red Bull sont pour l'heure haut perchées à 2.285 mètres, et profite de l'architecture particulière du turbo de leur V6 Honda - et pas seulement - pour mener la vie dure aux W12 de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. "Six dixièmes et demi !", s'est exclamé le Britannique comme assommé, lorsqu'il a pris connaissance de l'écart qui le séparait de la première RB16B. On l'a vu se démener sans rien pouvoir faire. Ni surtout combler la demi-seconde qui lui manquait déjà vendredi, en raison d'un manque d'appui aérodynamique.

L'Anglais, posté à 12 points de Max Verstappen au Championnat du monde, a encaissé pas moins de 0"651 à la Red Bull n°11, et la position de son coéquipier Valtteri Bottas, 0"033 derrière lui à la quatrième place, prouve que les bolides noirs étaient à leur maximum lors de cette heure de tests.

Pénalité pour Norris et Ocon

Mercedes va donc devoir tenter un coup de poker au plan des réglages d'ici le début de la qualification (à 21h françaises) pour rattraper son énorme retard. Mais si le staff géré par Toto Wolff ignore ce qu'il pourrait en tirer, il a pu remarquer à la fin de la session que Red Bull ne prenait rien pour acquis, et que d'autres pistes de réglages étaient possibles. L'équipe d'Adrian Newey a ainsi réalisé de gros changement sur l'aileron arrière de la n°33 de Max Verstappen pour tester une dernière option de set up. Qui s'est finalement avérée infructueuse.

En marge de cette bande des quatre qui monopolise toute l'attente depuis vendredi, Ferrari a pris une option sur le statut de "meilleur des autres". Carlos Sainz a en effet réalisé le cinquième temps, à 1"005, devant Yuki Tsunoda (AlphaTauri), assuré de partir en fond de grille dimanche suite à un changement de moteur au-delà du nombre autorisé (trois) pour la saison. Mieux même : la Scuderia a appris pendant cette heure de roulage qu'elle jouera à deux contre un contre dans le duel qui l'oppose à McLaren pour la troisième place du championnat des constructeurs, car Mercedes a consenti à faire partir Lando Norris en fond de grille pour un changement le V6.

Ferrari - McLaren est bien le duel qui se dessine dans le dos des Red Bull et des Mercedes car Alpine a visiblement lâché prise. Fernando Alonso peut toujours bondir de sa quinzième place mais Esteban Ocon a pris une salve de pénalités pour l'installation d'un nouveau V6 dans son A521.

Grand Prix du Mexique Retard sur Red Bull, rumeur sur le moteur de Hamilton : Mercedes ne respire pas la sérénité IL Y A 17 HEURES