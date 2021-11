Cette saison 2021 nous réservera des surprises jusqu'au bout. Sur l'Autodrome Hermanos Rodriguez , les Red Bull devaient être les reines de la fête et de l'exercice de vitesse en haute altitude. Sur le toit du Championnat du monde, perché à 2.285 mètres dans la capitale Mexico, les RB16B de Max Verstappen et Sergio Pérez devaient tout écraser. Elles avaient paradé dans un autre monde en essais libres, mais c'est une nouvelle leçon d'humilité que leur a donné ce championnat sens dessus-dessous, elle ont s'incliner de la plus stupéfiante des façons en qualification, samedi.

Les machines de Milton Keynes attaquaient la qualification du Grand Prix de la Ville de Mexico avec une marge insolente de 0"6, qu'elles ont dilapidé de manière inexplicable, au profit de Mercedes qui avaient caché leur jeu. Au fil des parties de qualification, Q1, Q2 puis Q3, les W12 sont montées en puissance et ont mystifié la concurrence autrichienne en postant Valtteri Bottas en pole position pour la 19e fois de sa carrière, en 1'15"875, avec une avance de 0"145 sur son coéquipier Lewis Hamilton, à la recherche d'un gros coup ce week-end pour combler ses 12 points de retard au championnat sur Max Verstappen.

Pour le futur remplaçant de Kimi Räikkönen chez Alfa Romeo, ça valait bien un cadeau fabuleux en récompense : le casque du légendaire quintuple champion du monde Juan Manuel Fangio, vainqueur à Mexico il y a tout juste 70 ans.

Auteur d'un hold up génial, les pilotes Mercedes se sont chaudement félicités à leurs descente de voitures, pendant que Max Verstappen ruminait sa déception d'avoir été perturbé dans son ultime tentative par son coéquipier, Sergio Pérez, lui-même distrait par Yuki Tsunoda, le pilote de l'écurie B, AlphaTauri... En arrivant au virage n°12, le Mexicain a paniqué en voyant la poussière soulevée par la sortie de piste du Japonais, ce qui a créé une certaine confusion. Au final, le n°1 mondial, qui paraissait indestructible une bonne heure plus tôt, s'est contenté de la troisième place sur la grille de départ, avec un temps à 0"350 de la W12 n°77. Juste devant "Checo" sur la Red Bull n°11, à 0"467.

Plus d'infos à suivre...

