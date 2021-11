Grand Prix du Qatar

Le premier entraînement sur le circuit de Losail, nouvel entrant au calendrier de la Formule 1, a été une forme d'apprentissage pour les 20 pilotes et leurs écuries, vendredi au Qatar. Sur une piste que certains ont trouvée plaisante de par ses enchaînements à moyennes vitesses, en dehors de sa longue ligne droite, ils ont pris la mesure d'une piste encore poussiéreuse et aux limites à maîtriser.

La question des "track limits" imposées par la FIA étant un sujet souvent sensible, les pilotes ont ajusté leurs trajectoires au fil de leurs roulages, en quatre endroits spécialement : la sortie du virage n°4, la séquence des n°12, 13 et 14, et enfin le n°16, qui déclenchera les annulations du chrono en cours et du suivant pour tout contrevenant ; un enjeu pas encore sera crucial mais qui le deviendra au moment de la qualification, samedi. Sans parler des dégâts occasionnés par le non-respect de ces limites, ce que Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) ont appris à leur dépens. Des passages musclés sur des bordures ont conduit les deux Britanniques à rentrer à leurs garages pour des checks ou réparations.

Tsunoda enfin au diapason ?

Pour ce qui est des chronos, le n°1 mondial néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a établi la première référence en 1'23"723, en battant le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) de 0"437, et les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du n°2 mondial anglais Lewis Hamilton, somme toute discrètes puisqu'elles se sont tenues à respectivement 0"471 et 0"786. Des écarts plus préoccupants sur le fond pour Lewis Hamilton, qui s'est plaint d'un manque d'une "énorme perte de puissance" - info ou intox ?, et sur la forme puisqu'il a déploré un déficit de vitesse infondé selon sont ingénieur, Peter Bonnington.

L'ai du désert plaît-il particulièrement à Pierre Gasly ? Peut-être, car on se souvient de la sensationnelle quatrième place du Normand à Bahreïn en 2018, au volant de la Toro Rosso, qui a également bien démarré son week-end sous le nom d'AlphaTauri dans les mains du Japonais Yuki Tsunoda, auteur du 5e temps. Qui a du entendre l'appel de son coéquipier à se ressaisir et enfin apporter des points à l'équipe de Faenza dans la lutte pour la cinquième place au championnat du monde Constructeurs qu'elle occupe pour l'heure à égalité avec Alpine.

En bagarre pour la troisième place du Mondial avec McLaren, Ferrari a aussi bien démarré son programme en postant Carlos Sainz et Charles Leclerc aux sixième et septième rangs, autour de la seconde. Mais McLaren n'est pas loin, avec ses MCL35M aux 10 et 11e places.

Enfin, Alpine a pris position, mais pas complète car seule l'A521 d'Esteban Ocon s'est glissée dans le top 10. Ce à quoi celle de Fernando Alonso (Alpine) n'a pu prétendre en raison de problèmes techniques.

