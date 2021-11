Une tendance claire en faveur de Mercedes. Samedi, les W12 de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont dominé les essais libres 3, dernière session de roulage avant la séance de qualification du Grand Prix du Qatar, sur le circuit de Losail. Le plus rapide en 1'22"310, le Finlandais a battu son coéquipier Lewis Hamilton d'un souffle, 0"078, et surtout rejeté leur adversaire principal, Max Verstappen (Red Bull), troisième, à 0"341.

Ad

Valtteri Bottas écarté de la course au titre, c'est bien l'écart entre les prétendants à la couronne 2021 qu'il faut retenir. Alors qu'il reste trois courses à disputer, Lewis Hamilton semble bien parti pour réduire encore son retard (14 points) au Championnat du monde face au Néerlandais. Plus rapide de 0"263 que son rival, l'Anglais a pris clairement un ascendant avant la séance qui déterminera la grille de départ, à partir de 15h (17h locales).

Grand Prix du Qatar Facteur X de 2021 : Gasly, le meilleur des autres en qualif mal récompensé en course IL Y A 16 HEURES

Le Britannique n'a pas réalisé le meilleur temps mais il n'en est pas passé loin. Et vu d'où il partait vendredi soir, après avoir emprunté une mauvaise direction en termes de réglages, on peut dire qu'il a opéré un spectaculaire redressement. Il lui fallait récupéré 0"422 sur son coéquipier et il se trouve désormais dans une bien meilleure position. Surtout en matière d'équilibre de sa monoplace.

La guerre des ailerons

Plus important encore, Mercedes n'a rien lâché dans la bataille des ailerons contre Red Bull. Toto Wolff, a encore martelé vendredi à Losail que ce serait une folie pour son équipe de rouler avec un DRS illégal, vu le niveau et la fréquence des contrôles dans la catégorie. Bien que Red Bull continue d'en contester la validité. Alors, la meilleure réponse reste la piste, et dans ce registre les septuples champions du monde ont joué sur du velours, car on a encore vu le volet du DRS vibrer énormément autour de son axe longitudinal.

A la 25e minute, Lewis Hamilton a claqué le meilleur temps (1'23"152) avec les trois secteurs, et il a été surpris que Max Verstappen le surpasse quatre minutes plus tard en 1'23"121, avec les secteurs 1 et 3. "Tu es à 0"03", l'a informé son ingénieur, Peter Bonnington. "Ils ont dû changer d'aileron arrière", a répondu Hamilton. "Oui, ils ont une bonne Vmax", lui a confirmé "Bono".

En fin de séance, Mercedes a monté un nouvel aileron sur la W12 n°44, histoire de montrer à Red Bull que le DRS ne sera pas le seul arbitre du duel et que la guerre des ailerons battrait son plein jusqu'à la fin.

Ferrari devant McLaren

Cependant, tout ceci ne saura faire oublier les autres concurrents, comme Pierre Gasly (AlphaTauri), excellent deuxième des essais libres 1 et 2 et encore quatrième à deux heures du coup d'envoi de la qualification. Nouvel exploit en vue ? Certainement car le Français, mieux qualifié que SP à sept reprises cette saison déjà, a laissé la seconde Red Bull dans ses rétroviseurs.

Pour le reste, Ferrari a pris une longueur d'avance sur McLaren, son adversaire dans la course à la troisième place du championnat du monde Constructeurs, avec Carlos Sainz, sixième, et Charles Leclerc, neuvième avec un tête-à-queue à la clé, alors que l'écurie de Woking a squatté la seconde partie de classement avec Daniel Ricciardo 11e et Lando Norris 13e.

Grand Prix du Qatar Hamilton porte au Qatar un casque en défense des minorités IL Y A 16 HEURES