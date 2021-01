Il l'avait annoncé dans la journée de lundi avec un message " Plus de bandage à la main gauche ! Des photos bientôt ". Romain Grosjean va mieux, et l'affiche avec joie sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, le pilote français a publié des photos de ses mains, pour la première fois sans bandage depuis son terrible accident fin novembre .

Les images sont assez impressionnantes, et donnent un peu plus une idée de la gravité de ses brûlures. Les séquelles semblent encore bien présentes, même si les pansements sont enlevés, un mois et demi après. Le désormais ancien pilote Haas se repose toujours chez lui, et profite en famille. Et avec le chat visiblement !