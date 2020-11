Le champion italien de 54 ans est dans " une condition physique et neurologique " suffisamment stable pour pouvoir être " transféré dans une autre structure hospitalière, dotée de toutes les spécialités médicales nécessaires ", a annoncé dans un communiqué l'Hôpital San Raffaele de Milan. Ce transfert dans une structure située à environ 250 km à l'est de celle qui l'accueillait lui permet aussi de se rapprocher de son domicile, selon l'établissement.

Alex Zanardi est devenu l'une des grandes figures du handisport - quadruple médaillé d'or en cyclisme aux Jeux paralympiques - après avoir été amputé des deux jambes en 2001 à la suite d'un terrible accident lors d'une course automobile du championnat IndyCar sur le circuit allemand du Lausitzring. Il a été très gravement touché à la tête le 19 juin dernier lors d'un accident pendant une course en Toscane aux commandes de son vélo à mains. Il avait percuté un camion et souffrait de très nombreuses fractures au visage.