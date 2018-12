La nouvelle gaffe de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton est une nouvelle fois sous le feu de la critique en Grande-Bretagne. Et spécialement à Stevenage, ville du comté de Hertfordshire, dans l'Est de l'Angleterre, où il est né le 7 janvier 1985 et a passé sa jeunesse.

Dimanche soir, lors de la remise du prix de la Personnalité sportive BBC de l'année à Birmingham, le quintuple champion du monde de Mercedes, deuxième derrière le cycliste Geraint Thomas, lauréat de son premier Tour de France, a eu un commentaire malheureux.

"Ce fut vraiment un rêve pour nous tous dans la famille de faire quelque chose de différent. De quitter les taudis. En fait, pas les taudis, mais d'aller quelque part pour y faire quelque chose", a dit l'Anglais. "Enfin, pas les taudis, mais sortir de quelque part pour faire quelque chose", a-t-il aussitôt nuancé.

Le président du Conseil municipal de Stevenage, Sharon Taylor, n'a pas tardé à réagir en déclarant : "C'est regrettable que Lewis Hamilton décrive Stevenage comme des 'taudis' lors d'un événement aussi huppé. Il a clairement réalisé ce qu'il a dit et a essayé de corriger mais, malheureusement, beaucoup de ceux qui l'admirent et le soutiennent se sont sentis très offensés."