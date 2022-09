"À ce stade, la réponse est non, pas pour le moment", a déclaré Azhan Shafriman Hanif, le directeur du circuit de Sepang, interrogé sur un éventuel retour d'un Grand Prix de F1 en Malaisie. "Peut-être dans les deux/trois prochaines années, quand l'économie (du pays) sera stabilisée", a précisé le responsable, venu à Singapour pour assurer la promotion du GP de Malaisie de moto, qui fait son retour à Sepang du 21-23 octobre, après l'annulation des précédentes éditions à cause de la pandémie.

Le circuit de Sepang, près de Kuala Lumpur, a organisé un Grand Prix de F1 chaque année de 1999 à 2017, servant de vitrine à l'activité touristique du pays. Devant les coûts de plus en plus élevés pour son organisation, l'événement n'était plus devenu suffisamment rentable et avait depuis été retiré du calendrier du championnat.

