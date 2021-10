Nous avons défini plusieurs critères pour évaluer chaque championnat de l'ère moderne (nous avons retenu ceux des 20 dernières années) pour découvrir lequel avait réuni le plus d'atouts, entre le prestige du plateau, variété des vainqueurs, intensité de la lutte au sommet et durée du suspense.

Nous avons attribué à chaque fois des étoiles au top 5 (ou plus si ex aequo) et fait le bilan...

Les champion du monde en activité

Impossible d'échapper à ce critère de prestige, qui donne une dimension historique à une saison.

5 étoiles

Les années 2012 et 2016 restent de ce point de vue les plus extraordinaires avec pas moins de six champions en piste, si l'on inclut le nouveau champion du monde à la fin de la saison.

2012 était la dernière année de compétition de Schumacher (Mercedes), qui côtoyait Alonso, Räikkönen (Ferrari), Button, Hamilton (McLaren) et Vettel (Red Bull).

Et le casting de 2016 n'était pas mal non plus avec Hamilton, Rosberg (Mercedes), Vettel, Räikkönen (Ferrari), Alonso, Button (McLaren).

4 étoiles

5 autres saisons ont été véritablement exceptionnelles avec cinq champions du monde en lice : 2011, 2013, 2014, 2015 et 2017.

Où se situe la saison 2021 ? Elle est juste dans la moyenne des 20 dernières années avec quatre champion en activité : Hamilton, Vettel, Alonso et Räikkönen.

Les leaders du championnat

Combien de n°1 mondiaux pendant une même saison ? La réponse à cette question donne une idée du côté ouvert ou fermé d'une lutte pour le titre, et révèle surtout la densité de la concurrence aux avant-postes.

5 étoiles

La saison 2010 a été exceptionnelle dans l'histoire de la Formule 1 avec pas moins de six pilotes pointés en tête du Mondial au soir d'un des 19 Grands Prix : Alonso (Ferrari), Massa (Ferrari), Button (McLaren), Webber (Red Bull), Hamilton (McLaren) et Vettel (Red Bull).

4 étoiles

Deux campagnes ont vu quatre pilotes se relayer à la place de n°1 : 2008 avec Hamilton (McLaren), Räikkönen (Ferrari), Kubica (BMW Sauber) et Massa (Ferrari), et 2012 avec Button (McLaren), Alonso (Ferrari), Hamilton (McLaren) et Vettel (Red Bull).

3 étoiles

Les années 2003 et 2007 ont mis en lice trois pilotes pour la consécration : Coulthard (McLaren), Räikkönen (McLaren) et Schumacher (Ferrari) d'une part, Räikkönen (Ferrari), Alonso et Hamilton (McLaren) d'autre part.

Où se situe la saison 2021 ? Le suspense a vite tourné autour de Hamilton et Verstappen, les seuls à faire la course en tête, même si Bottas (Mercedes) et Norris (McLaren) ont encore une chance mathématique d'ajouter leurs noms à cette short list.

Des vainqueurs différents

Ce nombre révèle s'il est facile "d'exister" à côté des deux prétendants au titre.

5 étoiles

Les saisons 2003 et 2012 sortent du lot avec huit vainqueurs de Grand Prix différents. Et seules dans l'histoire du championnat deux saisons ont surpassé ce score : 1982 (11 vainqueurs) et 1975 (9).

4 étoiles

L'année 2008 suit avec 7 vainqueurs.

3 étoiles

Button a dominé la saison 2009 mais six vainqueurs en tout sont montés sur la plus haute marche du podium.

2 étoiles

2021 rentre tout juste dans le top 5 avec 5 vainqueurs répertoriés. Un score provisoire qui est une norme puisque 12 championnats ont vu un quintet gagner au moins une fois.

Les changements en tête du championnat

Voir l'occupant de la place de n°1 mondial valser régulièrement est une bonne façon de mesurer tout le suspense d'une course au titre.

5 étoiles

La saison 2010 est hors catégorie dans ce registre avec pas moins de 9 changements, suivant la séquence : Alonso (2 GP), Massa (1), Button (2), Webber (2), Hamilton (4), Webber (1), Hamilton (1), Webber (3), Alonso (2), Vettel (1).

4 étoiles

La saison 2012 est encore bien placée avec sept mouvements : Button (1), Alonso (1), Hamilton (1), Vettel (2), Alonso (1), Hamilton (1), Alonso (8), Vettel (5).

3 étoiles

2008, 2018 et 2007 avec 5 changements en tête du championnat.

Où se situe la saison 2021 ? Elle arrive juste après dans la liste. Premier leader, Hamilton s'est fait déloger deux fois par Verstappen avant de reprendre les commandes. Mais ce chiffre de quatre rotations (provisoire là encore) reste bien au-dessus de la moyenne des années 2001-2020, qui s'établit à 2,5.

La lutte jusqu'au bout

C'est ce que l'on attend finalement tous : qu'une lutte pour la consécration nous tienne en haleine jusqu'au dernier Grand Prix.

5 étoiles

8 titres se sont décidés au dernier Grand Prix. Pour cette raison, les années 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014 et 2016 restent à part.

Néanmoins, il y a une forte probabilité pour qu'Hamilton et Verstappen ajoutent 2021 à cette liste.

Bilan

Avec un total de 23 étoiles, la saison 2012 a tout pour elle. Avec 6 champions du monde engagés, quatre pilotes différents n°1 mondiaux pour un total de sept changements en tête du championnat, un verdict au dernier Grand Prix et 8 vainqueurs en tout, elle représente le cocktail parfait pour le produit Formule 1.

Au final, 2012 devance quand même de peu la saison 2010 (21 étoiles), alors que 2008 (16), 2003 (13) et 2007 (11) complètent le top 5.

Mais 2021 n'a pas dit son dernier mot : un sixième vainqueur différent, une nouvelle permutation entre Hamilton et Verstappen au classement et une conclusion du duel au dernier Grand Prix la ferait monter sur le podium du 21e siècle (avec 16 étoiles).

Cependant, ces chiffres ne prennent pas en compte tout le reste, essentiel, comme les émotions que nous procurent le Britannique et le Néerlandais dans leur bataille d'une rare intensité, qui éclipse finalement le reste du peloton.

