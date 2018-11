Le Vietnam organisera un premier Grand Prix en 2020

Le Vietnam accueillera en 2020 son premier Grand Prix de Formule 1, a annoncé jeudi le régime communiste. "La ville de Hanoï a réussi à obtenir d'accueillir une course du Championnat du monde de Formule 1 de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) à partir d'avril 2020", a annoncé jeudi la municipalité dans une lettre officielle.

Le promoteur du championnat Formula One n'a pour l'heure pas confirmé cette information. Les autorités vietnamiennes évoquent ce projet de course sur un circuit urbain depuis des mois. En août, Mai Tien Dung, haut responsable gouvernemental, avait ainsi évoqué les "énormes" retombées économiques d'un tel évènement, qui doit être "sponsorisé par le secteur privé" selon lui. Deux autres Etats de l'Asie du Sud-Est ont déjà organisé ou organisent toujours un Grand Prix de F1, la Malaisie et Singapour.