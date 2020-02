C'est une Saint-Valentin un peu spéciale du côté de Mercedes. Ce mercredi, l'écurie de Brackley a dévoilé, comme prévu, son nouvel amour : la W11. Après avoir officialisé leur nouvelle livrée en début de semaine, et dans le même temps un accord avec son nouveau sponsor Ineos, les Champions du monde ont définitivement levé le voile sur leur nouvelle monoplace.

En quête d'un septième titre consécutif, tant chez les pilotes que les contructeurs, Mercedes compte donc sur sa nouvelle Flèche d'Argent. Et sur les premiers rendus 3D, on peut notamment observer un travail sur les "bargeboards", soit les déflecteurs latéraux dans le jargon du paddock. La W11 de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas effectuera ses premiers tours de roues ce vendredi à Silverstone.