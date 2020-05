Dans une vidéo publiée par l'équipe Mercedes rendant hommage à Niki Lauda, décédé il y a tout juste un an, Lewis Hamilton a assuré que son ancien ami était "dans [s]on esprit à chaque course".

Le sextuple champion du monde de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton, a affirmé mercredi que Niki Lauda, légende autrichienne de la F1 décédée il y a un an jour pour jour, était présent "dans (son) esprit à chaque course". Lauda, triple champion du monde de F1, est mort le 20 mai 2019 à l'âge de 70 ans, neuf mois après avoir subi une transplantation du poumon.

L'Autrichien, qui était président non-exécutif de l'écurie Mercedes de F1, avait joué un rôle déterminant pour convaincre Lewis Hamilton de quitter McLaren où il avait été champion du monde en 2008, et de rejoindre Mercedes en 2013. Le pilote britannique a remporté avec cette équipe ses cinq autres titres (2014, 2015, 2017, 2018, 2019). "Niki m'a convaincu de faire partie d'une équipe qui, à l'époque, avait le potentiel pour réaliser des succès. Je lui en suis reconnaissant et j'aimerai Niki pour toujours", a affirmé Hamilton dans une vidéo diffusée mercredi.

Formule 1 Les rois sans couronne : Moss, trop fair-play pour être champion HIER À 21:47

"(Lauda) est dans mon esprit à chaque course", a ajouté Hamilton. "Les meilleurs souvenirs que j'ai sont probablement ceux de nos premières conversations. Nous avons commencé à discuter en 2012 et je me souviens d'avoir reçu un appel de Niki, alors que j'étais chez moi. Il essayait de me convaincre de rejoindre l'équipe", a poursuivi Hamilton. "C'était très cool d'avoir un appel d'un champion du monde et d'une icône comme Niki", a-t-il conclu.

Grand Prix de Grande-Bretagne Des courses à Silverstone "impossibles" sans dérogations aux mesures de quarantaine HIER À 14:33