Tous les pilotes du monde en rêvent : conduire la meilleure voiture de la grille et, au passage, s'asseoir à la place du septuple champion du monde. Forfait ce week-end après son contrôle positif au Covid-19, Lewis Hamilton (Mercedes) verra quelqu'un d'autre prendre le volant de sa Mercedes. A priori, Stoffel Vandoorne, Nico Hülkenberg et George Russell sont les candidats les plus sérieux. Mais Jenson Button n'a pas dit son dernier mot. L'ancien pilote McLaren a d'abord adressé un tweet à Mercedes pour que l'écurie le contacte.