Mark Webber en est certain, Lewis Hamilton "a surpassé" Michael Schumacher

Le parcours sans-faute de Lewis Hamilton en 2017, classé dans les points à l'arrivée de chacun des 20 Grands Prix, en dit long sur la maîtrise actuelle du pilote britannique. Non content d'avoir décroché une quatrième couronne mondiale, le champion anglais a battu bien des records, à commencer par celui du nombre de pole positions (72 à ce jour, série en cours) détenu jusqu'alors par Michael Schumacher. Cette performance a fait dire à Mark Webber, observateur attentif de la F1 et lui-même vétéran de 215 Grands Prix, que Hamilton a maintenant surpassé la légende allemande.

" Lewis est le meilleur pilote de Formule 1 depuis Senna "

"Pour moi, Lewis est le meilleur pilote de Formule 1 que nous ayons vu depuis Senna, estime le grand Australien, reconverti comme consultant en télévision. Cela signifie qu'il surpasse Michael Schumacher, dont le palmarès a été flatté car il disposait de nombreux avantages chez Ferrari pour obtenir son record de sept titres", estime Webber.

Lewis Hamilton (Mercedes) avait le sourire après le Grand Prix du Brésil 2017Getty Images

"Si Hamilton prolonge jusqu'en 2020 chez Mercedes, il possédera l'arme nécessaire pour continuer de gagner des championnats et il pourrait égaler Michael, ajoute-t-il. Durant ma carrière, je me suis mesuré aux deux pilotes sur la piste et je peux affirmer que Lewis atteint maintenant des sommets que seul Senna avait connu avant lui."

