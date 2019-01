Michael Schumacher a 50 ans mercredi : "Nous faisons tout notre possible pour l'aider"

Cinq ans. Cela fait cinq ans que la vie de Michael Schumacher, et de ses proches, a basculé après un accident de ski à Méribel. Le septuple champion du monde de Formule 1 va fêter, jeudi 3 janvier, son cinquantième anniversaire. Sa famille a tenu à donner des nouvelles de lui sur les réseaux sociaux mercredi.

"Vous pouvez être sûr que Michael est entre les meilleures mains et que nous faisons tout ce qui est humainement possible pour l'aider" confient les proches de "Schumi". Pas question pourtant de révéler des détails sur son état de santé : "Comprenez que nous respectons les choix de Michael, et que nous gardons, comme cela l'a toujours été, un sujet aussi sensible que sa santé, privé."