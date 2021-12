Mick Schumacher va devoir composer avec une double casquette en 2022. En plus de son baquet chez Haas, le fils de la légende Michael va également monter (occasionnellement) dans celui Ferrari, qui motorise d'ailleurs l'écurie américaine. Comme annoncé par le team principal Mattia Binotto à Sky Sport, il sera en effet l'un des pilotes de réserve de la Scuderia. "Nous ne devons pas oublier qu'il est un pilote de notre Driver Academy, a-t-il rappelé. Elle sert à identifier nos futurs pilotes. Si tu en fais partie et que tu as du succès, tu auras certainement une opportunité (...) Mick a fait des progrès cette saison, pas seulement dans la consistance mais aussi dans la vitesse."

Mick Shumacher sera donc un pilote suppléant de la Rossa, en alternance avec Antonio Giovinazzi. Il pourrait remplacer Carlos Sainz ou Charles Leclerc en cas d'indisponibilité lors de 11 des 23 courses prévues en 2022. Mattia Binotto en a également profité pour confirmer son duo de pilotes pour la saison prochaine.

"Je suis très content des progrès de Charles Leclerc, a confié le team principal de Ferrari. C'est un pilote avec du talent, très rapide en qualifications, qui a su également grandir cette saison, notamment dans la gestion des pneus et de la course. Carlos Sainz, lui, a confirmé tout son talent (...) Il a fini toutes les courses, en plus d'être allé dans les points à chaque fois (sauf deux courses, ndlr) et s'intégrant très rapidement. Sa saison est très bonne. Nous sommes très heureux de nos deux pilotes et nous avons un super duo pour notre futur."

