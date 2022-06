La Scuderia Alpha Tauri est ravie de confirmer que Pierre Gasly continuera à conduire pour l'équipe en 2023", peut-on lire en tête du communiqué. L'inverse n'est sans doute pas vrai tant le Français espérait trouver un baquet dans une meilleure écurie l'an prochain. Il rêvait sans doute d'autre chose. Ces dernières semaines, les malheurs de Daniel Ricciardo chez McLaren avaient entrouvert une porte… qui s'est apparemment refermée. L'écurie AlphaTauri a annoncé ce vendredi matin la prolongation de contrat d'un an de Pierre Gasly qui serait désormais lié avec la petite sœur de Red Bull jusqu'à fin 2023 . "", peut-on lire en tête du communiqué. L'inverse n'est sans doute pas vrai tant le Français espérait trouver un baquet dans une meilleure écurie l'an prochain.

A 26 ans, Gasly va donc poursuivre dans son écurie de presque toujours en Formule 1. Arrivé en 2017, il avait convaincu la maison-mère, Red Bull, de lui donner sa chance en 2019 mais la firme autrichienne lui avait retirée après 12 courses très moyennes. Revenu chez AlphaTauri, il avait pris une revanche éclatante en remportant le Grand Prix d'Italie 2020, à Monza.

Dans l'écurie italienne, le Normand est un leader inestimable. Ses qualités l'avaient même mis au 9e rang du classement des pilotes 2021 devant les Alpine de Fernando Alonso et d'Esteban Ocon et juste derrière la McLaren, quatrième force du plateau, de Daniel Ricciardo. Ces dernières semaines, les rumeurs allaient bon train sur une possible séparation précoce entre la mythique écurie et le pilote australien, en grande difficulté depuis son arrivée en début de saison dernière.

