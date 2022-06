Red Bull

Depuis le Grand Prix de Monaco, il n'y a plus aucun doute. Vainqueur en Principauté, Sergio Pérez a paraphé un nouveau bail de deux ans , soit jusqu'en 2024. Max Verstappen, lui, est tranquille jusqu'en 2028 avec le plus gros contrat de l'histoire de la Formule 1.

Ad

Saison 2023 Beaucoup d'atouts, une seule réserve : McLaren, le choix évident de Gasly pour 2023 30/05/2022 À 22:05

"C'était le week-end de Pérez mais il ne sera jamais champion du monde"

Ferrari

Charles Leclerc et Carlos Sainz ne sont pas au même niveau sur la piste. Mais ils le sont sur le plan contractuel. Les deux pilotes sont liés à la Scuderia jusqu'en 2024. Et même si le début de saison de l'Espagnol a démontré qu'il avait peut-être signé sa prolongation trop tôt, son baquet au sein de l'écurie italienne n'est pas franchement menacé.

Essais prometteurs, stratégie foireuse : autopsie d'un fiasco chez Ferrari

Mercedes

L'écurie championne du monde en titre devrait poursuivre avec le même duo, malgré une première partie de saison franchement délicate. George Russell a signé un contrat longue durée. Lewis Hamilton s'est réengagé jusqu'en 2023. Et si le pilote aux sept couronnes a laissé poindre une forme de lassitude ces dernières semaines, l'éventualité d'une retraite anticipée est encore utopique.

McLaren

Une certitude et un gros doute. Consistant en toutes circonstances, Lando Norris continue justifier son statut de pilote N.1 chez McLaren, et d'honorer son contrat en béton jusqu'en 2025. Pour Daniel Ricciardo, c'est tout l'inverse. L'Australien est en grande difficulté ces derniers mois et les propos de son patron, Zak Brown, laissent entendre qu'une séparation dès cette saison est envisageable.

Daniel Ricciardo (McLaren) au Grand Prix de Monaco 2022 Crédit: Getty Images

Son baquet est convoité. A commencer par Pierre Gasly, qui tient la corde. Fernando Alonso pourrait toquer à la porte pour un nouveau retour. Les candidatures de Colton Herta et Pato O'Ward, moins probables, ne sont pas à exclure.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas revit. Très performant depuis qu'il a quitté Mercedes, huitième du Mondial avec 40 points marqués, le Finlandais sera conservé avec un contrat de deux ans. Pour Guanyu Zhou, c'est beaucoup plus flou : malgré un début d'exercice encourageant, le Chinois n'a décroché qu'un point - lors de son premier Grand Prix et ne dispose que d'un contrat d'un an.

Essais, simulateur et… passage du permis de conduire : Pourchaire détaille la vie de jeune pilote

La vitrine qu'il offre aux sponsors est idéale. Son rendement sportif l'est moins. En F2, Théo Pourchaire, membre de l'académie Sauber, patiente. Décrocher le titre dans l'antichambre pourrait être décisif.

Alpine

Gros dilemme pour Alpine. Un an après avoir sécurisé l'avenir d'Esteban Ocon jusqu'en 2024, l'écurie française songe à promouvoir Oscar Piastri, produit de son académie et pilote parmi les plus doués de sa génération . Pour cette raison, elle pourrait choisir de ne pas renouveler l'expérience avec Fernando Alonso. Même si l'Espagnol est encore (largement) au niveau.

Alpha Tauri

L'écurie de Faenza va-t-elle repartir de zéro ? Red Bull ayant donné sa parole à Pierre Gasly, le Français pourrait être autorisé à aller voir ailleurs cet hiver - potentiellement chez McLaren, donc - malgré un contrat courant jusqu'en 2023. Yuki Tsunoda a élevé son niveau cette année mais il est encore jugé trop impulsif.

Six ans de plus que Vettel mais un appétit immense : "Alonso a plus que jamais la grinta"

La marque de boisson énergisante n'a pas de pilote suffisamment mature en stock et pourrait donc choisir de rapatrier Alexander Albon.

Haas

Kevin Magnussen a signé un contrat de deux saisons au moment de remplacer Nikita Mazepin. Son début de saison est plutôt réussi, pour ne pas dire surprenant. Les crashes de Mick Schumacher coûtent très cher à l'écurie . Et risquent de lui coûter sa place, malgré le soutien de Ferrari. Pour qui ? Pas évident. Mais Felipe Drugovich, leader de F2, n'est affilié à aucun constructeur.

Aston Martin

Officiellement, Lance Stroll n'a pas de contrat mais quelque chose nous dit que le fils du propriétaire de l'écurie devrait rapidement trouver un accord pour prolonger. Pour Sebastian Vettel, l'aventure devrait s'arrêter là, même s'il a fait le show à Monaco. L'Allemand pense déjà à l'après.

Aston Martin aurait alors toutes les raisons de tenter de le remplacer par Fernando Alonso, s'il est libéré par Alpine. Encore faudra-t-il trouver les arguments pour convaincre l'Espagnol.

Williams

L'écurie de Grove a des raisons de se satisfaire d'Alexander Albon. Elle s'apprête à gentiment pousser vers la sortie Nicholas Latifi, en perdition cette année. D'autant que Mercedes aimerait placer Nyck de Vries, qui avait été devancé par Albon l'hiver dernier. Et en cas de départ du pilote d'origine thaïlandaise, négocier le prêt d'Oscar Piastri avec Alpine - comme elle l'a fait avec Red Bull - serait un joli coup de l'écurie.

Saison 2023 Gasly, Alonso et Vettel pièces maîtresses du marché des transferts 2023 10/05/2022 À 20:22