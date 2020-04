Coronavirus : chômage partiel et baisses de salaires chez le promoteur de la F1

Alors que la F1 est toujours à l'arrêt, la moitié du personnel du promoteur, Formula One, a été placé au chômage partiel en raison de la pandémie de Covid-19. "50% de notre staff (approximativement 200 personnes) a été placé au chômage partiel jusqu'à fin mai", a confirmé un porte-parole de l'organisation à l'AFP mercredi. "Les dirigeants (18 directeurs et cadres) ont volontairement accepté une réduction de salaire de 20% et Chase Carey (le PDG de la F1, ndlr) a accepté une réduction plus importante encore."

En Grande-Bretagne, où est basée la F1 ainsi qu'une grande partie des écuries (McLaren, Williams, Racing Point, Mercedes, Red Bull, Haas et Renault), entièrement ou partiellement, le gouvernement permet aux entreprises de mettre leurs employés au chômage partiel en garantissant 80% de leur salaire jusqu'à un plafond fixé à 2.500 livres par mois (environ 2.800 euros).

Calendrier raccourci et baisse de revenus

Les neuf premières courses de la saison ont été annulées (Australie, Monaco) ou reportées sine die (Bahreïn, Chine, Vietnam, Pays-Bas, Espagne, Azerbaïdjan et Canada) et Chase Carey envisage un calendrier de 15 à 18 Grands Prix contre 22 initialement prévus.

Le promoteur de la F1 et les écuries devront donc faire face en 2020 à une baisse de leurs revenus commerciaux et de sponsoring, ce qui explique ces mesures d'économies. Après le report mardi à une date à déterminer de la manche canadienne, la prochaine course au calendrier est le Grand Prix de France le 28 juin sur le circuit Paul-Ricard, au Castellet (Var).