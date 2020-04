Pour l'heure, les feux restent allumés. Et les moteurs à l'arrêt. En raison de la pandémie de Covid-19, la F1 continue de repousser le grand départ de sa saison. Mardi, c'est le Grand Prix du Canada qui a officiellement été reporté. Le dernier d'une longue série. Si la France est désormais censée accueillir la première course de ce millésime 2020 fin juin, Mattia Binotto, le patron de la Scuderia Ferrari, envisage plutôt un départ en juillet.

Vers des week-ends de deux courses ?

"Personne ne sait vraiment quand on va commencer. La F1 fait de son mieux pour organiser le meilleur championnat possible, avec peut-être une entame début juillet si la situation le permet, mais nous n'en avons pas la confirmation pour le moment", a expliqué le dirigeant italien au micro de Sky Sports News. Pour lui, la situation sera plus claire d'ici "fin mai".

"C'est dans l'intérêt de tous que la compétition reprenne dès que possible et d'avoir un maximum de courses, mais il est trop tôt pour vraiment savoir ce qu'il va advenir", a-t-il ajouté. Concernant les différentes hypothèses pour remplir au maximum le calendrier, Binotto envisage à peu près tout. Et il n'exclut rien. "Le règlement impose un minimum de huit courses pour que le Championnat soit validé. De notre côté, nous nous adapterons à tout ce qui sera nécessaire, que ce soit des week-ends de course plus courts, deux courses par week-end, la date de la fin de la saison ou encore un calendrier plus resserré", a assuré le patron de la Scuderia. En attendant d'en savoir plus, la période de fermeture des écuries et des motoristes a été prolongée mardi.