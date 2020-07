SAISON 2020 - Quelques heures après l'annonce du retour de la Formule 1 au Portugal, à Portimao, pour cette saison 2020 (23-25 octobre), les autorités portugaises ont annoncé vendredi soir que le Grand Prix accueillerait du public.

Pour la première fois depuis 1996, le Portugal accueillera un Grand Prix de Formule 1, à Portimao (23-25 octobre) dans le sud-ouest du pays. Vendredi, la secrétaire d'Etat au Tourisme a annoncé la présence du public. "Il y aura des spectateurs" a assuré Rita Marques sur la chaîne de télévision TVI. "Nous travaillons sur plusieurs scénarios, avec plus ou moins de public selon l'évolution de la situation sanitaire", a-t-elle précisé.

Alors que la F1 n'ira pas aux Etats-Unis, au Brésil, au Mexique et au Canada cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, les organisateurs du championnat ont annoncé vendredi trois nouvelles courses inscrites au calendrier, en Allemagne, au Portugal et à Saint-Marin. Cette annonce a lieu près de 24 ans après le dernier GP du Portugal, couru sur le circuit d'Estoril, près de Lisbonne, le 22 septembre 1996, et remporté par le Canadien Jacques Villeneuve, dans une Williams-Renault.

Ce GP du Portugal nouvelle version ne devrait pas être le seul à accueillir des spectateurs cette saison. Le GP de Russie à Sotchi, prévu du 25 au 27 septembre dans le parc olympique des Jeux d'Hiver, se déroulera en public, ont déjà indiqué ses promoteurs. L'Autodrome international de l'Algarve, un complexe sportif dédié aux sports mécaniques, dispose d'un circuit de 4,6 kilomètres. Inauguré en 2008, il a été homologué récemment, pour accueillir la F1, par la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

C'est un rêve pour les fans de F1 et pour tous les Portugais car on parle de l'une des plus importantes épreuves sportives

Avant le mois d'octobre, le gouvernement a "un pré-accord pour renouveler le revêtement de la piste pour un montant d'environ 1,5 millions d'euros", a précisé Rita Marques. "C'est un rêve pour les fans de F1 et pour tous les Portugais car on parle de l'une des plus importantes épreuves sportives", a souligné Joao Paulo Rebelo, secrétaire d'Etat aux Sports.

