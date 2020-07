FORMULE 1 2020 - Le promoteur du championnat du monde a inscrit vendredi trois nouvelles épreuves au calendrier de la saison, à Nürburg, à Portimao et à Imola, portant le total provisoire de dates à 13. Si Imola testera un nouveau format de compétition sur deux jours, quatre Grands Prix traditionellement disputés en Amérique n'auront pas lieu cette année.

Le calendrier de la saison 2020 devient de plus en plus concret. Ce vendredi après-midi, trois nouveaux Grands Prix ont été officialisés pour le début de l'automne : Nürburg (Allemagne) du 9 au 11 octobre, Portimao (Portugal) du 23 au 25 octobre et Imola (Emilie-Romagne) du 31 octobre au 1er novembre. Dans le même temps, les organisateurs ont annoncé qu'il n'y aura aucun Grand Prix cette année sur le continent américain, du fait de la recrudescence des cas de coronavirus. Ainsi, les Grands Prix du Brésil, des Etats-Unis d'Amlérique, du Mexique et du Canada devront passer leur tour en 2020.

"Nous sommes ravis d'accueillir Nürburgring, Portimao et Imola dans notre calendrier révisé", a déclaré Chase Carey, le patron de la Formule 1, dans un communiqué publié sur le site officiel de la discipline. Pour la première fois de sa longue histoire, la Formule 1 va mettre le cap sur le circuit de Portimao, situé dans le Sud Ouest du Portugal. Il faut remonter à l'année 1996 pour voir la dernière trace d'une course dans ce pays du sud de l'Europe. C'était à l'occasion du Grand Prix du Portugal à Estoril, remporté par Jacques Villeneuve.

Concernant les deux autres épreuves, le Mondial revient à ses premiers amours. Le Nürburgring tout d'abord, qui n'a plus accueilli de course de Formule 1 depuis 2013. Cette année-là, Sebastian Vettel, au volant de sa Red Bull, avait triomphé à domicile. Enfin, Imola, qui sera disputé sur deux jours avec une seule séance d'essais libres le samedi avant les qualifications, représente un classique de l'histoire du sport automobile. Le dernier vainqueur se nomme Michael Schumacher. C'était en 2006. Une autre époque que la Formule 1 s'apprête à revisiter.

