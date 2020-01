Pour viser le titre cette saison, la Scuderia Ferrari sait qu'elle a du pain sur la planche. Et pas qu'un peu. Mattia Binotto, son directeur d'équipe, en est d'ailleurs bien conscient. Au travail, ce dernier espère notamment voir son équipe progresser lors des arrêts au stand.

"Si vous voulez gagner..."

"Nos arrêts au stand n'étaient pas à la hauteur la saison passée. Plusieurs fois, nous avons dépassé les six secondes, ce qui n'est pas acceptable pour une équipe comme Ferrari", a-t-il expliqué à Auto Motor und Sport. En 2019, Red Bull a effectué l'arrêt au stand le plus rapide. Willians s'est classé deuxième, juste devant Ferrari et Mercedes.

"Si on veut gagner, on doit être parfait dans tous les domaines, poursuit Binotto. Ce n'est pas une question de capacité, mais de formation, d'analyse, d'outils et de procédures. Nous devons nous améliorer considérablement pour 2020."