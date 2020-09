"A l'heure actuelle, si nous devons fermer certaines sections, environ 100 000 spectateurs peuvent assister à la course en suivant les règles de distanciation actuelle. Nous devons être prêts à tout", a-t-il annoncé, sans pour autant écarter non plus l'option du huis clos. Après une partie de saison sans le moindre spectateur dans les tribunes, pandémie de coronavirus oblige, le Grand Prix de Toscane accueillera du public. Au Mugello, 3 000 tifosi seront attendus le 13 septembre.