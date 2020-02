Le doyen des pilotes de F1 a encore de beaux restes. Kimi Raïkkönen, qui a fêté ses 40 ans le 17 octobre dernier, a dominé la deuxième journée d'essais ce jeudi à Barcelone au volant de son Alfa Romeo en 1'17''091. Soit 0''115 de plus que Lewis Hamilton, qui s'était montré le plus rapide la veille. Ce jeudi, le sextuple champion du monde, neuvième (à 1''296), a quitté prématurément la séance d'essais à cause d'un problème mécanique sur la W11.

Plus d'informations à venir...