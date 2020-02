Pour Mercedes et Lewis Hamilton, les années se suivent et se ressemblent. Vainqueur du dernier Grand-Prix de la saison 2019 à Abu Dhabi le 1er décembre dernier, le sextuple champion du monde s'est montré le plus rapide (1'16"976) ce mercredi lors de la première séance d'essais organisée à Montmelo en Catalogne. Auteur de 96 tours de piste, le Britannique a devancé de 0''337 son coéquipier Valtteri Bottas et le Mexicain Sergio Perez (0''399).

En quatrième position, on retrouve Max Verstappen (0''540). En méforme ce mercredi, Sebastian Vettel n'a pas couru. Au contraire de son coéquipier, Charles Leclerc, quatrième du dernier championnat du monde des pilotes. Le Monégasque, auteur de 131 tours, a terminé onzième de la séance d'essais du jour à 1'313'' de Lewis Hamilton. En l'absence de Pierre Gasly et Romain Grosjean, Esteban Ocon, nouveau venu chez Renault, était le seul représentant tricolore. L'ex-pilote Force India s'est classé à une encourageante huitième place (1'028'').