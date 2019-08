L'annonce était attendue, elle est désormais officielle : Valeri Bottas sera de nouveau pilote de l'équipe Mercedes la saison prochaine. L'information a été officialisée par l'équipe Mercedes ce jeudi. "Valtteri Bottas a rejoint l'équipe Mercedes en 2017 et a joué un rôle clé dans la victoire de l’équipe au championnat du monde des constructeurs ces deux dernières saisons", a justifié l'équipe dans son communiqué.

Bottas : "Mon objectif ? Devenir champion du monde"

Le Finlandais de 30 ans, actuellement deuxième au classement des pilotes avec 188 points, accompagnera donc Lewis Hamilton la saison prochaine. "Je suis très heureux et fier de faire partie de l'équipe pour une quatrième saison et souhaite remercier tous les membres de l'équipe et le conseil d'administration de Mercedes pour leur confiance", a déclaré celui qui a remporté cinq victoires en course et décroché dix pole positions depuis son arrivée chez Mercedes.

"Mon objectif est de devenir champion du monde. Je crois que sur le papier et d'après mon expérience avec l'équipe, Mercedes est la meilleure option pour atteindre cet objectif en 2020", a-t-il conclu.