La Ferrari est plus rapide dans les virages et moins en ligne droite, reconnaît Binotto

Il est toujours aussi difficile de tirer des enseignements des tests hivernaux. Entre calculs et volonté de ne pas dévoiler (toutes) ses cartes, les écuries restent toujours aussi prudentes. C'est notamment le cas de la Scuderia Ferrari qui, avec sa nouvelle SF1000, enchaîne les tours et les temps moyens. Mercredi, Sebastian Vettel a ainsi terminé 10e et Charles Leclerc 13e.

" Il y a des progrès "

Alors, les tifosi ont-ils réellement de quoi être inquiets ? "En ce moment, nous n’avons pas la voiture la plus rapide, donc, je pense que nous serons en retard en début d’année", a assuré Mattia Binotto, le Team Principal de la Scuderia, dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport. "Mais la monoplace est plus rapide dans les courbes que l'année dernière. Nous avons donc modifié le package aérodynamique en fonction de cela, mais désormais, nous le payons en ligne droite", a ajouté le patron de Ferrari.

Vidéo - La grille 2020 affiche complet : voici les 20 pilotes du Mondial 01:26

Même sentiment pour Sebastian Vettel : "Elle est plus rapide. Surtout dans les virages et pas seulement pour la force que je sens sur la nuque (...) Il y a des progrès, mais on comprendra où on en est à Melbourne", a expliqué le pilote allemand. "Si je suis préoccupé ? Non, je suis confiant car même si on était en retard, on aurait une bonne base sur laquelle travailler", a réagi de son côté Charles Leclerc, qui précise que l'objectif d'avoir plus de rapidité dans les virages "a été atteint".

Enfin, un petit mot également sur la possible prolongation de contrat de Vettel. "On en parlera bientôt autour d'un verre de vin rouge, a plaisanté Binotto. On a le meilleur duo, Sebastian reste la première option (...) C'est un leader avec les mécaniciens, exigeant et capable de motiver l'équipe pour élever le niveau. On aura une discussion très sereine."