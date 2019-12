C'est probablement la date la plus attendue par les tifosi. Et pas seulement. La présentation de la nouvelle Ferrari, qui reste un évènement chaque année, aura lieu le 11 février prochain. L'annonce a été faite par Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia Ferrari, lors du traditionnel repas de fin d'année à Maranello.

"Notre objectif reste évidemment la victoire"

"Elle sera rouge mat, a-t-il précisé. On a fait ce choix par rapport au poids et on le maintiendra. On présentera cette monoplace très en avance par rapport aux autres équipes. On a un programme intense (...) Le règlement est stable pour l'année prochaine, donc ce sera un développement de celle actuelle, peut-être en continuant dans la même direction prise en deuxième partie de saison." Pour le dirigeant italien, l'objectif principal est celui de "progresser" pour encore "s'améliorer".

"On veut de la stabilité pour notre équipe, il faut de la patience. Notre objectif reste évidemment la victoire", assure-t-il, promettant aux tifosi de la Rossa "plus de joies" comme celle de Monza en 2019.

Binotto et la gestion Leclerc-Vettel

Bien évidemment, Binotto a également abordé le cas de ses deux pilotes, Charles Leclerc et Sebastian Vettel. Pas forcément inquiet concernant leur rivalité, il a tenu un discours rassurant. "Leur relation a évolué, elle est très différente de ce qu'elle peut laisser paraître. L'un est utile pour l'autre. On se connaît un peu plus maintenant", a expliqué le directeur d'équipe des Rouges, qui ne semble toutefois pas prêt à établir une hiérarchie pour 2020.

"En 2019, on avait mis Vettel en premier pilote et Leclerc en deuxième, se rappelle-t-il. Les choses ont changé, et ce dès la fin de saison. Peu importe comment elle s'est terminée. Au Brésil, on a vu qu'ils était libres de se battre entre eux. Je pense que commencer la prochaine saison avec la même ambition est la bonne chose pour eux. On repart de là."

Avec ce discours, Mattia Binotto replace donc Leclerc au même rang que Vettel. Contrairement à la saison dernière, les deux pilotes partiront sur un pied d'égalité lors de la prochaine. L'un ou l'autre sera ensuite probablement privilégié en fonction des résultats et du classement. Voilà qui promet.