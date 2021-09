A l’issue de la saison, la Formule 1 couronnera peut-être un nouveau champion du monde, en la personne de Max Verstappen. Elle en perdra un, à coup sûr. Mercredi, Kimi Raikkonen a annoncé qu’il quitterait la Formule 1 à l’issue de l'exercice. A bientôt 42 ans, le doyen de la F1 a décidé qu’il était temps de laisser la place, vingt ans tout pile après ses débuts chez Sauber.

“C’est fini. C’est ma dernière saison en Formule 1, a-t-il écrit sur son compte Instagram. C’est une décision que j’avais prise l’hiver dernier. Pas une décision simple mais après cette année, il est temps de passer à de nouvelles aventures. Même si la saison est toujours en cours, je tiens à remercier ma famille, toutes mes équipes, tous ceux qui ont été impliqués dans ma carrière automobile, et spécialement vous, formidables fans qui m'avez soutenu pendant tout ce temps.”

Iceman part avec le record de GP disputés en F1

Recordman des Grands Prix disputés (342), le Finlandais va laisser une trace à part. Par son comportement irascible et pince sans rire mais, aussi et surtout, par ses accomplissements. Kimi Raikkonen a connu sa période faste assez rapidement, puisque McLaren l’a fait signer dès 2002 pour remplacer son compatriote, Mika Häkkinen.

Deux fois, il a terminé vice-champion du monde au volant de sa monoplace (2003 et 2005). Mais la consécration, il l’a connue chez Ferrari, dont il est d’ailleurs toujours et encore le dernier champion du monde. Avec la Scuderia et dès sa première saison (2007), il décroche le Graal au nez et à la barbe de Lewis Hamilton et Fernando Alonso, au terme d’une saison haletante et d’un finish ébouriffant. Le Finlandais avait été sacré pour un petit point, devant les deux pilotes McLaren.

Il n’ira jamais plus haut, ne pouvant égaler Mika Häkkinen, sacré deux fois dans la discipline reine du sport automobile. Passé par la case rallye entre 2009 et 2012, passé par Lotus, repassé par Ferrari puis Alfa Romeo, Raikkonen (21 victoires, 18 poles en carrière) connaîtra une décennie 2010 plus mitigée. Il lui reste un automne avant son crépuscule.

