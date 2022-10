L'écurie de Formule 1 Red Bull du double champion du monde Max Verstappen a dépassé le plafond budgétaire autorisé lors de la saison 2021, ce qui constitue une "violation mineure" du règlement, a annoncé lundi la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dans un communiqué. "Oracle Red Bull Racing est considéré comme étant en violation procédurale et mineure des régulations financières (régissant le championnat)", indique la FIA, qui n'a pas annoncé de sanctions mais "est en train de déterminer la ligne de conduite à adopter".

Outre Red Bull, la FIA a considéré que l'écurie Aston Martin avait commis une "violation procédurale" des régulations financières. L'écurie Williams Racing, dont les comptes étaient également examinés pour une violation procédurale, s'est finalement conformée au règlement pour la saison 2021 "en temps opportun", et "dans la transparence", poursuit la FIA. Les sept autres écuries du plateau ont vu leurs dépenses approuvées.

Entré en vigueur l'année dernière, le plafond avait été fixé à 145 millions de dollars pour cette saison inaugurale, marquée par le premier titre mondial de Verstappen (le titre constructeur étant allé à l'écurie Mercedes de Lewis Hamilton). Il a été abaissé à 140 millions pour la saison en cours. Plusieurs types de dépenses en sont exclues, notamment les salaires des pilotes et les activités marketing des écuries.

La FIA établit dans ses statuts deux types d'infractions - mineure en deçà de 5% du plafond, ou importante au-delà de 5% - et des sanctions allant d'une simple réprimande ou amende financière à l'exclusion du championnat, en passant par des retraits de points au championnat pilotes et/ou constructeurs. La FIA "est en train de déterminer la ligne de conduite à adopter au regard des régulations financières en ce qui concerne Aston Martin et Red Bull et des informations supplémentaires seront communiquées en accord" avec le règlement.

